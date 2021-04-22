Devlet, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen çiftçisinin besicisinin yanında. Bu kapsamda çiftçiye besiciye yapılan destek ödemeleri de hız kesmeden devam ediyor.
BUZAĞI MANDA MALAK DESTEĞİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından şunları yazdı:
Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz.
Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL, Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL,