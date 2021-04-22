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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 14:11
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    • 22.04.2021 14:44
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    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı : 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini bugün yatırıyoruz

    Son dakika haberleri: Türkiye'de CHP'nin başını çektiği muhalefet bir yandan "128 milyar dolar nerede?" diyerek yalan üzerinden algı kampanyaları yürütedursun devlet çiftçilere, besicilere yaptığı destek ödemelerine devam ediyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 bin liralık hayvancılık destek ödemesinin bugün besicilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

    Besiciye 1,5 milyar lira destek

    Devlet, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen çiftçisinin besicisinin yanında. Bu kapsamda çiftçiye besiciye yapılan destek ödemeleri de hız kesmeden devam ediyor.

    BUZAĞI MANDA MALAK DESTEĞİ
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından şunları yazdı:

    Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz.

    Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL, Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL,

        Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini bugün yatırıyoruz