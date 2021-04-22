Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.