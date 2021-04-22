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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 13:09
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    • 22.04.2021 13:10
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    Milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala 2018 yılından bu yana 1000 TL olarak ödenen ikramiyelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl enflasyon oranında zam yapılacağını açıkladı ve heyecan daha da arttı. ? Sorgulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Peki detaylar belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaş heyecanla geri sayıma başlamışken ödemelerin hesaplarına ne zaman geçeceğini merak ediyor. Bir yandan da yeni emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' açıklamasında bulundu.

    RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı.

    EMEKLİLERİN İSTEĞİ 1545 LİRA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından Türkiye Emekliler Derneği hesaplama yaparak 1545 lira talep ettiklerini açıkladı.

        TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

        Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.

        YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

        Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

        Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

        Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?