Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaş heyecanla geri sayıma başlamışken ödemelerin hesaplarına ne zaman geçeceğini merak ediyor. Bir yandan da yeni emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor. İşte tüm bilgiler…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' açıklamasında bulundu.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı.
EMEKLİLERİN İSTEĞİ 1545 LİRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağını açıklamasının ardından Türkiye Emekliler Derneği hesaplama yaparak 1545 lira talep ettiklerini açıkladı.