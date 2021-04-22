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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 08:05
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    • 22.04.2021 08:05
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    22 Nisan ne kadar oldu? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, yarım altın ve !

    22 Nisan ne kadar oldu? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, yarım altın, ne kadar kaç TL? Altın alıp satmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında takip yapıyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. 22 Nisan Perşembe çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları haberimizde yer alıyor.

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    22 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatı!

    Altın fiyatları ne kadar kaç lira oldu? 22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın Kapalıçarşı fiyatları altın yatırımcılarının merak ettiği konulardan birisi olma özelliği taşıyor. Doğru şekilde yatırım yapmak isteyen kişiler altın alım satımı hakkında merak edilen detayları sorguluyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasıyla ilgili merak edilenler ve canlı altın takibi takvim.com.tr sayfasında!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 425,56
    SATIŞ: 455,94

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.098,00
    SATIŞ: 3.188,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 3.000,12
    SATIŞ: 3.059,32

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.108,00
    SATIŞ: 3.155,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.510,00
    SATIŞ: 1.560,00
        Haberler Ekonomi 22 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatı!