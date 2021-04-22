Satılık ev fiyatına kiralık yazlık! Koronavirüsü fırsat bildiler! Parayı elden ve döviz istiyorlar!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de tatil sezonunun başlamasına çok az bir süre kala otel yerine yazlık evleri tercih edenlerin kesenin ağzını iyice açması gerekiyor.
3-4 aylık kiralamalarda servet talep eden ev sahibi, emlakçı, aracı, komisyoncular tatil sektörünü olumsuz etkilemeye başladı.
SEZONLUK 400 BİN LİRA İSTİYORLAR
Yaz sezonu olarak bilinen Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kiralanan yazlıklar için fahiş fiyatlar ortaya atılmaya başlandı. Alaçatı'daki 140 metrekare villaya sezonluk olarak 400 bin lira fiyat çekildi.
Çeşme bölgesinde 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan yaz sezonu için kiralık yazlıklar kiracılarını beklemeye başladı.
ÇEŞME'Yİ BODRUM TAKİP EDİYOR
Popüler tatil yerleri arasında yer alan Bodrum'da da kiralık yazlıklar bulunuyor. 250 bin lira civarında sezonluk kiralanan yazlıklarda tatil yapmak mümkün hale geliyor. Aylık olarak düşünüldüğünde ise 83 bin liraya tatil gerçekleştirilmiş oluyor.
DENİZE UZAK YAZLIĞA 130 BİN LİRA FİYAT ÇEKİYORLAR
Denizden uzak, şehrin içinde kalan villa tarzı yazlıklara Alaçatı'da 130 bin lira fiyat vermeye başladılar. Şehrin içindeki villada aylık kira bedeli 43 bin liraya denk geliyor.
YEME-İÇME KİRALAYANA DAHİL
Koronavirüs pandemisinden uzakta izole şekilde tatil yapmak isteyenler oteldeki rahatlığa erişemiyor. Sadece villayı kiraya veren mal sahibi ya da emlakçılar sonrasında kiracıyı kaderine terk ediyor. Otellerdeki gibi temizlik, yemek, aktivitelerin bulunmadığı villalarda bu gider kalemleri de ortaya çıkıyor. Ayrıca tatile gidenler tatil yapmak yerine evin temizliği, yemek işleri, alışverişiyle de uğraşmak zorunda kalıyor.