Satılık ev fiyatına kiralık yazlık! Koronavirüsü fırsat bildiler! Parayı elden ve döviz istiyorlar!

SATIN ALMA FİYATI 2-3 MİLYON LİRA

Yazlık evler satın alınmak istendiğinde ortalama olarak 2-3 milyon liraya satın alınıyor. Ev sahibi 4-5 yıl evini kiraya vererek neredeyse evin satış bedelini kısa sürede elde etmiş oluyor. Büyük paraların döndüğü sektörde kış ayları için de sezonluk kiralamalar gerçekleştirildiği düşünülürse bu süre 3 yıla kadar geriliyor.

FATURA YOK, ELDEN ÖDEME, DÖVİZ İSTENİYOR, AİDAT VE DEPOZİTO

İlan sitesindeki emlakçıdan aldığımız bilgilere göre ev sahipleri konutların ücretlerini elden ve aslında döviz olarak almak istiyor. Ülkemizde dövizle kiralamanın yasak olması nedeniyle ilan sitelerine Türk Lirası cinsinden fiyatların girildiğini belirten komisyoncu, fatura olarak sadece emlakçılık ücretinin belgelendirilebileceğini söyledi. Böylece elden ödeme yapılacağı için de ev sahibinin herhangi bir vergilendirmeye tabi olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Sadece 4 aylık ve 400 bin lira kirası olan yazlık için 5 bin euro depozitonun yanında aylık olarak 2 bin lira havuz ve çim bakımı ücreti de talep ediliyor.