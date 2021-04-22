Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya gerilimi Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi dün de yüzde 2,55 değer kaybederek günü 1.330,48 puandan tamamladı. Böylece endeksin geçen hafta kapanışına göre değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını söyledi.