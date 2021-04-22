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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 08:28
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    • 23.04.2021 08:28
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    günlük 70-80-100 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman olur! İşsizler, kadınlar ve öğrencilere...

    meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. Mesleki eğitim kurslarına katılacak anneler 160 gün, kurslarda mesleki eğitim alıyor. Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 saat sürüyor. Mesleki eğitim kursları haftada en fazla 6 gün sürüyor. '' ile 3 aylık işbaşı eğitim programlarına katılanlara İŞKUR tarafından toplam 7200 TL maaş ödeniyor.

    takvim.com.tr
    Başvurmayan pişman! İŞKUR günlük 70-80-100 TL ödeme yapıyor!

    İŞKUR günlük 70-80-100 TL ödeme yapıyor! İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 senesinde de iş bulmak için kurs dayanağında bulunacak. Geçen sene 423 bin bireyin katıldığı iş kursları ve işbaşı eğitim programları bu sene de devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.

    SAĞLIK PRİMİ VAR

    İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.

    ANNEYE BAKIM PARASI

    İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor..

    YARDIMDAN NASIL FAYDALANILIR?

    Yardımlardan faydalanabilmek için annelerin Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim verilen kayıtlı bir kursa gitmesi gerekiyor. Kursa devam edildiği süre boyunca 80 TL harçlık İŞKUR tarafından sağlanıyor. Anneler mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılarak yardım parasından faydalanabilir.

    BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

    İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İŞKUR tarafından verilen destek ücretlerinden faydalanmak isteyen anneler için belirli şartlar mevcut. Yardım ücretlerinden 0-15 yaş aralığında çocuğu bulunan anneler faydalanabilir. Proje devam ederken 15 yaşını dolduran anneler yardımdan yararlanabiliyor. İşte diğer başvuru şartları;

        -İŞKUR'a kayıtlı ve İşsiz olmak,

        -Emekli olmamak,

        -Başvurudan 3 ay önce çalışmamış olmak,

        -Meslek ve İş Danışmanlığından yararlanmış olmak,

        -İş verenin birinci ya da ikinci dereceden akrabası olmamak.

        MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI 160 GÜN SÜRÜYOR

        Mesleki eğitim kurslarına katılacak anneler 160 gün, kurslarda mesleki eğitim alıyor. Kurslar günlük en az 5, en fazla 8 saat sürüyor. Mesleki eğitim kursları haftada en fazla 6 gün sürüyor. 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programlarına katılanlara İŞKUR tarafından toplam 7200 TL maaş ödeniyor.

        BAŞVURU LİNKİ

        https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3
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        Haberler Ekonomi İŞKUR günlük 70-80-100 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman olur! İşsizler, kadınlar ve öğrencilere...