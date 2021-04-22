İŞKUR günlük 70-80-100 TL ödeme yapıyor! İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 senesinde de iş bulmak için kurs dayanağında bulunacak. Geçen sene 423 bin bireyin katıldığı iş kursları ve işbaşı eğitim programları bu sene de devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
SAĞLIK PRİMİ VAR
İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
ANNEYE BAKIM PARASI
İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor..
YARDIMDAN NASIL FAYDALANILIR?
Yardımlardan faydalanabilmek için annelerin Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim verilen kayıtlı bir kursa gitmesi gerekiyor. Kursa devam edildiği süre boyunca 80 TL harçlık İŞKUR tarafından sağlanıyor. Anneler mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılarak yardım parasından faydalanabilir.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedir.