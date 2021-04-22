YARDIMDAN NASIL FAYDALANILIR?

Yardımlardan faydalanabilmek için annelerin Türkiye İş Kurumu tarafından eğitim verilen kayıtlı bir kursa gitmesi gerekiyor. Kursa devam edildiği süre boyunca 80 TL harçlık İŞKUR tarafından sağlanıyor. Anneler mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılarak yardım parasından faydalanabilir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedir.