İŞKUR tarafından sağlanan kursların en ehemmiyetlisi işbaşı eğitim kurslarıdır. Bu kurs genel olarak patronlar tarafından arz edilen alanlarda tecrübeli personel yetiştirilmesinin sağlamaktır. Bu kurslara katılan hem işin başında tüm mesleksel özellikleri bilirler ve kurs sonrası iş sahibi olurlar. İŞKUR bu kurslara katılan vatandaşlara ise günlük ödeme yapar. İşte Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 108 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği ödenmektedir.
İŞTE ANNE PROJESİ
İŞKUR'dan anneleri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları kapsamında İşta Anne Projesinin başlatıldığı ve kurslara katılıp işe giren annelere günde 108 liralık ödeme yapılacağına yer verildi. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği ödenmektedir.
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI NEDİR?
Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. Mesleki Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.