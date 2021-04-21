240 ay vadeli 2+1 sosyal konut başvuruları araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. 4 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak. Peki TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman, ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları nelerdir?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.
TOKİ UCUZ KONUT PROJELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır) TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ'nin ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları