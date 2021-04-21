THODEX battı mı? Kripto para borsası THODEX neden açılmıyor?

THODEX battı mı? Türk kripto para borsası THODEX kullanıcılarını tedirgin eden bir sorun yaşanıyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan ve binlerce kullanıcısı olan THODEX'te üyeler hesaplarına ulaşamıyor. Para çekme ve yatırma işlemlerinin haricinde kullanıcılar hesaplarına giriş yapamıyor. Siteye girişte de uyarıyla karşılaşılıyor. Peki THODEX battı mı?
THODEX BATTI MI?
Siteye girişte şu şekilde bir uyarıyla karşılaşılıyor:
THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek
Bakım çalışması yaklaşık 6 saat sürecek olup, anlayışınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor.