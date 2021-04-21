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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 10:11
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    • 21.04.2021 10:11
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    ? Kripto para borsası ?

    ? ? Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan ve yatırımcılara Dogecoin dağıtarak adını duyuran mı sorusuna yanıt aranıyor. THODEX kullanıcıları bugün bir sürprizle karşılaştı. Kullanıcılar hesaplarına hiçbir şekilde erişim yapamıyor. Kripto para yatırımcıları siteye girişte uyarıyla karşılaşıyor. Peki THODEX neden açılmıyor?

    takvim.com.tr
    THODEX battı mı? Kripto para borsası THODEX neden açılmıyor?

    THODEX battı mı? Türk kripto para borsası THODEX kullanıcılarını tedirgin eden bir sorun yaşanıyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan ve binlerce kullanıcısı olan THODEX'te üyeler hesaplarına ulaşamıyor. Para çekme ve yatırma işlemlerinin haricinde kullanıcılar hesaplarına giriş yapamıyor. Siteye girişte de uyarıyla karşılaşılıyor. Peki THODEX battı mı?

    THODEX BATTI MI?

    Siteye girişte şu şekilde bir uyarıyla karşılaşılıyor:

    THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek

    Bakım çalışması yaklaşık 6 saat sürecek olup, anlayışınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor.

        THODEX'TEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

        Türkiye'nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz.

        Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır.

        Bunun dışında Borsamızda genel bir sorun yaşanmamaktadır. Tüm işlemler güvenilir ve sorunsuz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızdan ve değerli basın mensuplarından, Borsamız aleyhinde olumsuz algı yaratmaya yönelik mesnetsiz ve maksatlı iddialara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
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