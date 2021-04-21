Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi. TBB'den yapılan açıklamaya göre TBB Başkan Vekilliği'ne de Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.
İşte TBB'den yapılan açıklama;
"Türkiye Bankalar Birliği'nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla"