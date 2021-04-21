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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 18:44
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    • 21.04.2021 18:44
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    TBB Başkanlığı'na Genel Müdürü seçildi

    (TBB) Başkanlığı'na Genel Müdürü seçildi. İşte Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan kamuoyu duyurusu...

    DHA
    takvim.com.tr
    TBB Başkanlığı'na seçildi

    (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Genel Müdürü seçildi. TBB'den yapılan açıklamaya göre TBB Başkan Vekilliği'ne de seçildi.

    İşte TBB'den yapılan açıklama;

    "Türkiye Bankalar Birliği'nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla"

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