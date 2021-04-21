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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 17:52
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    • 21.04.2021 17:52
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    fiyatlarında son durum! Gram altın, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

    'da ın gramı günü yüzde 2,16 artışla 472,20 liradan tamamladı. Peki, cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altının alış-satış fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları ve piyasasında son durum...

    Altın piyasasında son durum! Gram fiyatı...

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 artışla 472,20 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,00 462,20 472,00 472,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.045,00 3.066,00 3.110,00 3.131,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,35 425,35 430,50 434,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.975,00 2.995,00 3.040,00 3.060,00
    Yarım Ziynet 1.488,00 1.498,00 1.520,00 1.530,00
    Çeyrek Ziynet 744,00 749,00 760,00 765,00


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    Haberler Ekonomi 21 Nisan 2021 altın fiyatlarında son durum! Gram altın, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...