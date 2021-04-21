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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 17:31
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    • 21.04.2021 17:31
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    21 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,25 oranında 34,96'dan yükselerek işlem gördü. 21 Nisan Çarşamba 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    21 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 34,96 32,00 9,25
    Jantsa Jant Sanayi 769,90 709,50 8,51
    Konya Çimento 864,10 838,30 3,08
    Aksa 14,93 14,50 2,97
    Bim Mağazalar 66,50 65,65 1,29
    Migros Ticaret 36,18 35,72 1,29
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,47 14,30 1,19
    Pegasus 63,40 62,80 0,96
    Tekfen Holding 15,65 15,55 0,64
    Çemtaş 15,90 15,84 0,38
    Ülker Bisküvi 21,16 21,10 0,28
    Aksa Enerji 11,62 11,59 0,26
    Gübre Fabrikaları 62,10 62,05 0,08

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 2,48 2,72 -8,82
    Esenboğa Elektrik 28,80 31,00 -7,10
    Brisa 23,18 24,78 -6,46
    Ege Gübre 221,10 234,20 -5,59
    Kartonsan 50,50 53,40 -5,43
    Bera Holding 26,58 28,02 -5,14
    Good-Year 6,79 7,15 -5,03
    Alarko Holding 9,89 10,38 -4,72
    Polisan Holding 2,74 2,87 -4,53
    Kervan Gıda 15,66 16,40 -4,51
    Tofaş Oto Fabrikası 28,76 30,06 -4,32
    Bursa Çimento 3,35 3,50 -4,29
    Ford Otosan 169,10 176,60 -4,25
    Doğuş Otomotiv 26,54 27,68 -4,12
    Verusa Holding 52,50 54,65 -3,93
    Türk Traktör 203,40 211,60 -3,88
    Kerevitaş Gıda 4,99 5,19 -3,85
    Karsan Otomotiv 3,36 3,49 -3,72
    Çimsa 19,16 19,90 -3,72
    Türkiye Sigorta 5,40 5,60 -3,57

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    Haberler Ekonomi 21 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?