21 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|32,00
|9,25
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|709,50
|8,51
|Konya Çimento
|864,10
|838,30
|3,08
|Aksa
|14,93
|14,50
|2,97
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,65
|1,29
|Migros Ticaret
|36,18
|35,72
|1,29
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,47
|14,30
|1,19
|Pegasus
|63,40
|62,80
|0,96
|Tekfen Holding
|15,65
|15,55
|0,64
|Çemtaş
|15,90
|15,84
|0,38
|Ülker Bisküvi
|21,16
|21,10
|0,28
|Aksa Enerji
|11,62
|11,59
|0,26
|Gübre Fabrikaları
|62,10
|62,05
|0,08
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,48
|2,72
|-8,82
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|31,00
|-7,10
|Brisa
|23,18
|24,78
|-6,46
|Ege Gübre
|221,10
|234,20
|-5,59
|Kartonsan
|50,50
|53,40
|-5,43
|Bera Holding
|26,58
|28,02
|-5,14
|Good-Year
|6,79
|7,15
|-5,03
|Alarko Holding
|9,89
|10,38
|-4,72
|Polisan Holding
|2,74
|2,87
|-4,53
|Kervan Gıda
|15,66
|16,40
|-4,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,76
|30,06
|-4,32
|Bursa Çimento
|3,35
|3,50
|-4,29
|Ford Otosan
|169,10
|176,60
|-4,25
|Doğuş Otomotiv
|26,54
|27,68
|-4,12
|Verusa Holding
|52,50
|54,65
|-3,93
|Türk Traktör
|203,40
|211,60
|-3,88
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|5,19
|-3,85
|Karsan Otomotiv
|3,36
|3,49
|-3,72
|Çimsa
|19,16
|19,90
|-3,72
|Türkiye Sigorta
|5,40
|5,60
|-3,57