21 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 34,96 32,00 9,25 Jantsa Jant Sanayi 769,90 709,50 8,51 Konya Çimento 864,10 838,30 3,08 Aksa 14,93 14,50 2,97 Bim Mağazalar 66,50 65,65 1,29 Migros Ticaret 36,18 35,72 1,29 İş Yatırım Menkul Değerler 14,47 14,30 1,19 Pegasus 63,40 62,80 0,96 Tekfen Holding 15,65 15,55 0,64 Çemtaş 15,90 15,84 0,38 Ülker Bisküvi 21,16 21,10 0,28 Aksa Enerji 11,62 11,59 0,26 Gübre Fabrikaları 62,10 62,05 0,08

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: