Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! (Ekonomi haberleri)

Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, peşin ödemelerini ya da ilk taksitlerini 31 Mart'a kadar yatırmayanlara uyarıda bulundu. Yapılandırmanın bozulmaması için peşin ödeme tutarının geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini söyleyen Şenel, tercih edilen ödeme planının değiştirilebileceğini kaydetti.
EVDE OLMAYANA TABLİGAT GİDER
Yargıtay, tebligat yöntemi için önemli bir karar verdi. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, kişinin beyan ettiği adrese bildirim yapılmasının ardından, tebligat gerçekleşmezse başka bir bildirim yöntemine gidilmeden, Mernis adresine yapılan bildirimin yeterli olacağı görüşüne vardı.
SAGRA'NIN OYAK'A DEVRİNE ONAY
Oyak'ın Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu, Sanset Gıda bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten fabrikanın OYAK'a devrine onay verildiğini açıkladı.