Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! (Ekonomi haberleri)

    Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! İl Müdürü el, peşin ödemelerini ya da ilk taksitlerini 31 Mart'a kadar yatırmayanlara uyarıda bulundu. Yapılandırmanın bozulmaması için peşin ödeme tutarının geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini söyleyen Şenel, tercih edilen ödeme planının değiştirilebileceğini kaydetti.

    Borçluya ikinci şans

    Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, peşin ödemelerini ya da ilk taksitlerini 31 Mart'a kadar yatırmayanlara uyarıda bulundu. Yapılandırmanın bozulmaması için peşin ödeme tutarının geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini söyleyen Şenel, tercih edilen ödeme planının değiştirilebileceğini kaydetti.

    EVDE OLMAYANA TABLİGAT GİDER
    Yargıtay, tebligat yöntemi için önemli bir karar verdi. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, kişinin beyan ettiği adrese bildirim yapılmasının ardından, tebligat gerçekleşmezse başka bir bildirim yöntemine gidilmeden, Mernis adresine yapılan bildirimin yeterli olacağı görüşüne vardı.

    SAGRA'NIN OYAK'A DEVRİNE ONAY
    Oyak'ın Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu, Sanset Gıda bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten fabrikanın OYAK'a devrine onay verildiğini açıkladı.

        KURSLARA DA KOSGEB DESTEĞİ
        KOSGEB tarafından verilen hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere, spor ve eğlence eğitim kursları da dahil edildi.

        VİSA'DAN TEMASSIZ DESTEK HAMLESİ
        VISA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, ulaşımda temassız kredi ve banka kartlı geçişlerin daha da yaygınlaşacağını belirterek, "İstanbul'un salgın sonrasında dünya genelindeki turist dostu akıllı kentler arasında öne çıkmasına katkıda bulunmak en büyük arzumuz. İstanbul, bu potansiyelini taşıyor" diye konuştu.

        1.3 MİLYON KİŞİYE RAPOR KOLAYLIĞI
        Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporlarının 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacağını belirtti. Selçuk, şunları kaydetti: "Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren sonlanmış, süreli engelli raporları 1 Eylül 2021'e kadar geçerli olacak. Engelli aylıkları da raporlar uzatılmadan ödenecektir."

            ÖZELDEKİ ÖĞRETMENE KIRTASİYE ÖDENEĞİ
            YARGITAY, özel okul öğretmenlerinin devlet öğretmenleri gibi her yıl kırtasiye ödeneği alma hakkı bulunduğuna, ödeneğin verilmemesinin öğretmen açısından haklı fesih sebebi oluşturduğuna karar verdi. 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacıya eğitim-öğretim hazırlık ödeneği ödenmemesi davacı açısından haklı fesih nedeni olduğundan, kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekmektedir" denildi.

            32 DEV ŞİRKETE SORUŞTURMA
            Rekabet Kurulu            , işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde, aralarında büyük teknoloji şirketleri, perakende ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma başlatılan şirketler şu şekilde: "Yemek Sepeti, Zomato, Commencis Teknoloji, Markafoni, Mynet, Grupanya, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Google, Sahibinden, Peak Oyun, Veripark Yazılım, Koçsistem, Trendyol, Etiya, Doğuş Planet, Valensas Teknoloji Hizmetleri, Mobven Teknoloji, Pizza Restaurantları, Mawarıd Gıda Ticaret, Anadolu Restoran İşletmeleri, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, İş Gıda, Migros Ticaret ve Getir Perakende Lojistik."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! (Ekonomi haberleri)