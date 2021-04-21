Prim borçlarını yapılandıran ancak 31 Mart'a kadar ödeme yapmayanlar dikkat! (Ekonomi haberleri)

KURSLARA DA KOSGEB DESTEĞİ

KOSGEB tarafından verilen hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere, spor ve eğlence eğitim kursları da dahil edildi.