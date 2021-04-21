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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 17:50
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    • 21.04.2021 17:50
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    gelecek mi, ? ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi gelecek mi, ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. Sıfır ve ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlar ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağını sorgularken bir yandan da alacağı araç için bütçesini hazırlamaya çalışıyor. Diğer yandan araba fiyatları açısından piyasalarda son gelişmelerin neler olduğu merak konusu oldu. İşte ? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman?

    Koronavirüs salgınından dolayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar araba piyasasını yakından takip ederken bir yandan da arama motorları üzerinden ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman? Sıfır ve ikinci el araçlarda 2021 ÖTV indirimi olacak mı? sorularının yanıtlarını merakla araştırıyor. Peki araçlarda ÖTV indirimi hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar…

    OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    ÖTV indirimi konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

    Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor. Uzmanlar fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.

    İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

    AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

    Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

    Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

        İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 54'Ü SATILDI

        Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu.

        Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.

        ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI 387 ADET OLDU

        Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.

        Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.

        Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.

        ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Örnek üzerinden anlatacak olursa;

        1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.
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        Haberler Ekonomi ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman? Sıfır ve ikinci el araçlarda 2021 ÖTV indirimi olacak mı?