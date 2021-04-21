Koronavirüs salgınından dolayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar araba piyasasını yakından takip ederken bir yandan da arama motorları üzerinden ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman? Sıfır ve ikinci el araçlarda 2021 ÖTV indirimi olacak mı? sorularının yanıtlarını merakla araştırıyor. Peki araçlarda ÖTV indirimi hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar…
OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indirimi konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?
Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor. Uzmanlar fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.
Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.