Banka banka 21 Nisan 2021 güncel konut kredisi ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi. Bankalardan yapılan açıklamada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son faiz artırımı sonrası güncellendiği ve kredi falzlerinin yükseltildiği bildirildi. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı.
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI
AKBANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13
Taşıt kredisi: %1,56-1,66
Konut kredisi: %1,41
DENİZBANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %2,23
Taşıt kredisi: %1,74
Konut kredisi: %1,79
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22
Taşıt kredisi: %1,80
Konut kredisi: %1,50-1,79
ING BANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69
Taşıt kredisi: %1,79
Konut kredisi: %1,49-1,69