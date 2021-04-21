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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 14:26
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    • 21.04.2021 14:26
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    Faiz oranları cepleri yakıyor! Bankalar , taşıt ve leri faiz oranlarını güncelledi! ...

    Taşıt, ve si çekmek isteyen vatandaşları üzen son dakika haberi geldi. Bankaların kredi faiz oranları kredi kullanmayı tasarlayan kişiler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi vatandaşları k olarak negatif etkilerken, muhtelif lüzumlarını karşılamak için kredi kullananların rakamı çoğalıyor. Bankaların kredi faiz oranları kredi cinsine göre değişkenlik gösteriyor. kredisi gibi yüksek tutar gerektiren kredilerde faiz oranı daha düşük olurken, gereksinim kredilerinde ise daha yüksek bir faiz oranı uygulanıyor. , , , ,, ve taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    takvim.com.tr
    Faiz oranları cepleri yakıyor! Bankalar konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri faiz oranları...

    Banka banka 21 Nisan 2021 güncel konut kredisi ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi. Bankalardan yapılan açıklamada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son faiz artırımı sonrası güncellendiği ve kredi falzlerinin yükseltildiği bildirildi. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı.

    BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

    AKBANK KREDİ FAİZLERİ

    İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

    Taşıt kredisi: %1,56-1,66

    Konut kredisi: %1,41

    DENİZBANK KREDİ FAİZLERİ

    İhtiyaç kredisi: %2,23

    Taşıt kredisi: %1,74

    Konut kredisi: %1,79

    GARANTİ BBVA KREDİ FAİZLERİ

    İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

    Taşıt kredisi: %1,80

    Konut kredisi: %1,50-1,79

    ING BANK KREDİ FAİZLERİ

    İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

    Taşıt kredisi: %1,79

    Konut kredisi: %1,49-1,69

        TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,65

        Taşıt kredisi: %1,55-1,60

        Konut kredisi: %1,45

        QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,49

        Taşıt kredisi: %1,79

        Konut kredisi: %1,56

        TEB KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,60

        Taşıt kredisi: %1,75

        Konut kredisi: %2,00

        YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

        Taşıt kredisi: %1,65

        Konut kredisi: %1,50

        HALKBANK KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: % 1,51

        Taşıt kredisi: %1,54

        Konut kredisi: %1,38

        VAKIFBANK KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,51

        Taşıt kredisi: %1,50

        Konut kredisi: %1,32

        ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZLERİ

        İhtiyaç kredisi: %1,58

        Taşıt kredisi: %1,54

        Konut kredisi: %1,37

            Ev Kredisi Nasıl Alınır?

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.

            Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

            Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

            Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

            TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

            Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

            Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

                İHTİYAÇ KREDİSİ

                İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.

                Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

                Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

                18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
                Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
                Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
                Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
                Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
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                Haberler Ekonomi Faiz oranları cepleri yakıyor! Bankalar konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri faiz oranlarını güncelledi! Banka banka yeni kredi faizleri...