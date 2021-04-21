Cante Çan 2 halka arz hangi bankada? Cante Çan 2 hisse fiyatı ne kadar?

CANTE HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde, Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.