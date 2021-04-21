Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum araştırılıyor ve kripto para piyasalarındaki anlık veriler yakından takip ediliyor. Geçen yılın son günlerinde 0,045 dolardan işlem gören Dogecoin yeni yıla hızlı girdi ve şu ana kadar yaklaşık 92 kat artış yaşandı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? 21 Nisan Çarşamba kripto para piyasaları son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BİTCOİN VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra 55,000 doların üzerine toparlandı.
Dogecoin: 0,33 dolar
Satış dalgasıyla 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacim de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi.
Son 24 saat içinde 53,448.05 ve 57,062.15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.85 artışla 55,641.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi.
ETHEREUM NE KADAR?
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10.25 artışla 2,308.01 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.34 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 266.35 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 21.22 artışla 590.90 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 5.05 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 90.58 milyar dolara yükseldi.