Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum araştırılıyor ve kripto para piyasalarındaki anlık veriler yakından takip ediliyor. Geçen yılın son günlerinde 0,045 dolardan işlem gören Dogecoin yeni yıla hızlı girdi ve şu ana kadar yaklaşık 92 kat artış yaşandı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? 21 Nisan Çarşamba kripto para piyasaları son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra 55,000 doların üzerine toparlandı.

Dogecoin: 0,33 dolar