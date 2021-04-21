SENET NAMA YAZILMALI

Senetle ev alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri senetlerin nama yazılı olarak her taksit için ayrı düzenlenmiş olması. Başka bir deyişle bu senetlerin alacaklının adına yazılması ve ciro edilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Böylece ev alanların senetleri başkalarına devredilemiyor. Nama yazılı olmayan senetler, cirolanarak piyasada kullanılabiliyor. Bu durumda müteahhit evi teslim edemezse senedi elinde bulunduran kişi veya kişiler sizden bu bedeli tahsil edebilirler. Evinize ulaşma konusunda sorun yaşadığınız bir durumda bir de tanımadığınız bir kişiye bu senet nedeniyle ödeme zorunluluğu altına girersiniz.