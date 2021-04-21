Peş peşe açıklandı! Ev almak isteyenlere büyük müjde geldi! Konut sahibi olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Kredi kullanmadan taksitle konut almak olası. Banka faizlerinden daha düşük faiz oranları ve uzun vade olanağı konut almak isteyenleri bekliyor. Son dönemlerde bankaların ev kredilerinde faiz oranı yüksek seviyelerde seyrediyor. Vatandaşlar ev sahibi olurken konut kredisinden farklı yöntemlere yöneliyor. Özellikle bir miktar birikimi olan nakit parasını kullanarak kalan tutar için senet imzalıyor. Bir miktar peşinatı olanlar ise kalanı senetle ödemeye yöneldi. Senette düşük faiz, uzun vade gibi kolaylıklar bulunsa da dikkat edilecek hususlar da var. Peşin alımda da güvenli ödeme tercih edilmeli.
DÖVİZİNİ BOZAN ALDI
Bu dönemde diğer satışlar toplamdan yüzde 80.4 pay aldı, tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü. Bu yükselişte, martta kurlarda yaşanan ani ve sert yükseliş sonrası kâr edenlerin ev almaya yönelmesi etkili oldu. Marttaki satışlara peşinciler doping oldu. Bu veriyi, REIDIN-GYODER'in yeni konut fiyatları endeksi de destekledi. Buna göre, martta peşin alım oranı yüzde 61.56'ya çıkarken, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.01, senet kullanım oranı yüzde 24.43 oldu.
KALAN BAKİYE İÇİN
Diğer satış türlerinde peşinin ağırlığı dikkat çekse de senetle ev alımı da önemli paya sahip. Bir ev parası ödeyecek kadar peşin parası olmayanlar, yüksek faiz maliyetlerine de katlanmamak için seneti tercih ediyor. Son dönemde ev alanların belirli bir miktarda olan birikimlerini peşinat olarak verip, kalan kısım için senet ödemeye yöneldiği görülüyor.