İş Bankası ucuz konut satışlarını sürdürüyor. Birçok ilde uygun fiyatlı konut satışı yapılırken, internet üzerinden konutlar için teklif verebiliyorsunuz. İş bankası tarafından satışa sunulacak konutlar en düşük fiyatlar ile Mardin ve Şanlıurfa sınırlarında 35 ila 40 bin TL fiyat skalası ile satışa sunulacak. Satış yapılan iller arasında İstanbul da bulunuyor.