İş Bankası ucuz konut satışlarını sürdürüyor. Birçok ilde uygun fiyatlı konut satışı yapılırken, internet üzerinden konutlar için teklif verebiliyorsunuz. İş bankası tarafından satışa sunulacak konutlar en düşük fiyatlar ile Mardin ve Şanlıurfa sınırlarında 35 ila 40 bin TL fiyat skalası ile satışa sunulacak. Satış yapılan iller arasında İstanbul da bulunuyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantı üzerinden konut başvurularını görüntüleyebilir ve teklif verebilirsiniz.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI DA BAŞLADI!
Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.