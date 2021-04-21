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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 09:43
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    • 21.04.2021 09:43
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    2+1 evler 60 bin, 3+1 evler 70 bin TL! Birçok ilde satışa çıkarılacak! 'ndan ucuz konut satışı!

    Birçok ilde uygun konut kampanyasından vatandaşlar faydalanmaya devam ediyor. 'nin yanı sıra da kendisine ait evleri satışa çıkarıyor. Bankanın açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracağı evler için fiyat listesi açıklandı. İşte Gayrimenkul açıklanan ilanlara açık artırma yöntemiyle teklif verebiliyorsunuz. İşte uygun fiyatlı İş Bankası konut ilanları!

    takvim.com.tr
    2+1 evler 60 bin, 3+1 evler 70 bin TL! Birçok ilde satışa çıkarılacak!

    İş Bankası ucuz konut satışlarını sürdürüyor. Birçok ilde uygun fiyatlı konut satışı yapılırken, internet üzerinden konutlar için teklif verebiliyorsunuz. İş bankası tarafından satışa sunulacak konutlar en düşük fiyatlar ile Mardin ve Şanlıurfa sınırlarında 35 ila 40 bin TL fiyat skalası ile satışa sunulacak. Satış yapılan iller arasında İstanbul da bulunuyor.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Aşağıdaki bağlantı üzerinden konut başvurularını görüntüleyebilir ve teklif verebilirsiniz.

    İŞ BANKASI GAYRİMENKUL TEKLİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI DA BAŞLADI!

    Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

        Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek.

        Buna göre, borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

        Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirimden yararlanılamayacak.

        Kampanya şartlarına göre, indirim kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi 2+1 evler 60 bin, 3+1 evler 70 bin TL! Birçok ilde satışa çıkarılacak! İş Bankası'ndan ucuz konut satışı!