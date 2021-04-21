Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşları üzen son dakika haberi geldi. Bankaların kredi faiz oranları kredi kullanmayı tasarlayan kişiler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi vatandaşları ekonomik olarak negatif etkilerken, muhtelif lüzumlarını karşılamak için kredi kullananların rakamı çoğalıyor. Bankaların kredi faiz oranları kredi cinsine göre değişkenlik gösteriyor. Ev kredisi gibi yüksek tutar gerektiren kredilerde faiz oranı daha düşük olurken, gereksinim kredilerinde ise daha yüksek bir faiz oranı uygulanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI
AKBANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13
Taşıt kredisi: %1,56-1,66
Konut kredisi: %1,41
DENİZBANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %2,23
Taşıt kredisi: %1,74
Konut kredisi: %1,79
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22
Taşıt kredisi: %1,80
Konut kredisi: %1,50-1,79
ING BANK KREDİ FAİZLERİ
İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69
Taşıt kredisi: %1,79
Konut kredisi: %1,49-1,69