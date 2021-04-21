Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için İŞKUR aracılığı ile müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 22 Nisan temizlik personel alımları sırasında KPSS şartı aranmadan en az ilkokul vatandaşlar arasından olacağı müjdesi geldi. Bu bağlamda hastanelere daimi temizlik personel alımları yapılacak. Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Hastanelere daimi temizlik personel alımları
Hastanelere daimi temizlik personel alımları başvuru şartları