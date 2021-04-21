Kripto para haram mı caiz mi? Nihat Hatipoğlu ve Diyanet'in kripto para yorumu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.Bitcoin başta olmak üzere kripto yani dijital paralar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede çok getiri sağladığı için sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Nihat Hatipoğlu ve Diyanet'ten kripto paralarla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
NİHAT HATİPOĞLU'NDAN KRİPTO PARA YORUMU
"Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden 'caizdir' diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti:
"Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum."