"Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum."