TOKİ'den o illerde 115.000 TL'den başlayan ev fiyatları! 240 ay vade... Son gün uyarısı... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı konut satış yapacağı illeri açıkladı. 3 ilde başvurular bitti. 5 ilimizde de 1.111 konut kurasız satışı sürüyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, beş şehirde bulunan, bin 111 konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Açık ya da kuralı satışta olan 798 konut için başvurular Mart ve Nisan ayının ilk haftasında tamamlandı.
Çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunulmuştu. Üç ilde başvurular tamamlandı. Bin 111 daire için başvurular devam ediyor. Kuralı satışlarla birlikte toplam bin 972 konut için fırsatlar devam ediyor.
KURASIZ DAİRELER
TOKİ'nin beş ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 111 konut, altı ilde de bin 15 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.