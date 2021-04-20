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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 08:27
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    • 21.04.2021 08:27
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    'den o illerde 115.000 TL'den başlayan ev fiyatları! 240 ay vade... Toplamda 1.972 konut satılıyor! Son gün uyarısı

    'den o illerde 115.000 TL'den başlayan ev fiyatları! 240 ay vade... Son gün uyarısı... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlı konut satış yapacağı illeri açıkladı. 3 ilde başvurular bitti. 5 ilimizde de 1.111 konut kurasız satışı sürüyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, beş şehirde bulunan, bin 111 konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Açık ya da kuralı satışta olan 798 konut için başvurular Mart ve Nisan ayının ilk haftasında tamamlandı.

    takvim.com.tr
    TOKİ'den o illerde 115.000 TL'den başlayan ev fiyatları!

    Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! TOKİ'den 8 şehirde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar sürüyor. TOKİ konut sahibi olmak isteyen kişilerin yüzlerini güldürecek bir açıklama yaptı. Her sene binlerce vatandaşı az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile konut sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 evde kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını merak ediyor.

    Çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunulmuştu. Üç ilde başvurular tamamlandı. Bin 111 daire için başvurular devam ediyor. Kuralı satışlarla birlikte toplam bin 972 konut için fırsatlar devam ediyor.

    KURASIZ DAİRELER

    TOKİ'nin beş ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 111 konut, altı ilde de bin 15 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

        240 AYA KADAR VADE

        Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

        Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

        İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk vatandaşı olmak,

        Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

        Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

            Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

            Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

            Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).
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            Haberler Ekonomi TOKİ'den o illerde 115.000 TL'den başlayan ev fiyatları! 240 ay vade... Toplamda 1.972 konut satılıyor! Son gün uyarısı