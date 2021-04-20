Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! TOKİ'den 8 şehirde 114 bin 62 liradan başlayan fırsatlar sürüyor. TOKİ konut sahibi olmak isteyen kişilerin yüzlerini güldürecek bir açıklama yaptı. Her sene binlerce vatandaşı az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile konut sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.365 evde kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya başlandı. Daire sahibi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını merak ediyor.
Çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunulmuştu. Üç ilde başvurular tamamlandı. Bin 111 daire için başvurular devam ediyor. Kuralı satışlarla birlikte toplam bin 972 konut için fırsatlar devam ediyor.
KURASIZ DAİRELER
TOKİ'nin beş ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 111 konut, altı ilde de bin 15 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.