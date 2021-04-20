Son dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Engelli raporlarının süresi uzatıldı

Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor. Ancak artan KOVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.



Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi.

ENGELLİ RAPORU NEDİR, NASIL ALINIR?

Rapor almak için kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneye başvurması ve muayene olması gerekmektedir. Muayene uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Daha sonra muayene sonuçları sağlık kurulunda değerlendirilmektedir ve muayene sonucuna göre rapor verilmektedir.

Tedavi edilebilir hastalar için süreli, tedavisi mümkün olmayan ve % 90 ve üzeri rapora sahip olan kişiler için süresiz rapor verilmektedir. Rapor almak için şu şartlar gereklidir:

1- T.C. vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.

2- Engel yüzdesinin % 40 ve üzeri olmalıdır.

Bu şartlara uyan engelliler rapor alabilmektedir ve sosyal haklardan faydalanabilmektedir. Rapor almak için hastanın rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvurması gerekir. Kişide farklı hastalıklar varsa bu hastalıklarla ilgilenen polikliniklere ayrı ayrı muayene olması gerekir. Muayene öncesinde Sağlık Kurulunda başvuru belgesi almalıdır. Muayene sonrasında bu belge kurula teslim edilir. Daha sonra kurul hastanın engel yüzdesini belirlemektedir. Rapor çıktığı zaman kurul SMS yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirmektedir.

ENGELLİ RAPORU DERECELERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli Raporu için talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

1- T.C. kimlik belgesi,

2- Çocuklar için başvuru işlemini annesi veya babası yapar. Vasisi olanlar mahkemenin verdiği vasi belgesini unutmamalıdır.

3- Kurul 5 adet vesikalık fotoğraf istiyor. Bazı yerlerde fotoğraf kurulun önünde çekilmektedir.

4- Engellilere özel başvuru form belgesi,

5- İmzalı onaylı muayene belgesi,

6- Eğitim alan engellilerin eğitim belgeleri

Başvuru esnasında istenen belgelerdir. Başvuru işleminde bu belgelerden birinin eksik olması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmemektedir.

ENGELLİ RAPORU DERECELERİ

Engelli raporunda derecelendirme işlemi üç grupta gerçekleşmektedir. Gruplandırma işlemi şu şekildedir:

1- % 40- % 50 hafif engelli

2- % 50 - % 80 orta engelli

3- % 80 ve üzeri ağır engelli olarak tabir edilmektedir.

Bu yüzdeler Sağlık Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tedavi edilebilir hastaların yüzdeleri değişebilir. Her iki yılda bir süreli raporlar yenilenmektedir. Yenileme işlemi için hasta yeniden muayene olmaktadır ve yeniden Sağlık Kuruluna girmektedir.