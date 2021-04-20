AYDEM ENERJİ HAKKINDA

Aydem Enerji, Türkiye'nin öncü entegre enerji şirketidir. Ana faaliyetlerini elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve satışı oluşturur. Santrallerinin tasarımını, mühendisliğini, yapımını ve işletimini kendi çatısı altında yürüten Aydem Enerji Grubu, bağımsız ve entegre bir enerji şirketidir. Hidroelektrik, rüzgâr, diğer yenilenebilir enerji santralleri ve termik santralleri ile kapasitesini geliştirmeye devam eden Aydem Enerji, aynı zamanda güneş paneli ve hücre üretimi alanında da faaliyet göstermektedir. Aydem Enerji izlediği istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ile Türkiye enerji sektörünün baş aktörleri arasında yer alır.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Aydem Enerji'nin bir parçası olarak Aydın, Denizli, Muğla illerinde 1,9 milyon müşteriye en uygun fiyatlarla sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ sorumlu olduğu bölgede ve Türkiye'de serbest olmayan tüketicilere Perakende Satış Sözleşmesi; serbest tüketicilere ise İkili Anlaşma yolu ile elektrik tedarik etmektedir.

Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ Aydem Enerji'nin bir parçası ve Aydem'in bir kuruluşu olarak, İzmir ve Manisa illerinde 3 milyon müşterisine sürekli, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tüketicilerin memnuniyeti konusunda kararlı bir tutuma sahip olarak, adil bir rekabet ortamında enerji piyasasındaki varlığını sağlam adımları ile sürdürerek, serbest olmayan tüketicilere Perakende Satış Sözleşmesi; serbest tüketicilere ise İkili Sözleşme yolu ile elektrik tedarik etmektedir.