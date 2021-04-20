Aydem halka arz eşit mi oransal mı? Aydem Enerji hisse fiyatı ne kadar? Aydem Enerji hisse almak isteyen yatırımcılar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. SPK'ya birçok şirket halka arz başvurusu yaparken bunlardan birisi de Aydem Enerji olmuştu ve başvuru kabul edilmişti. İşte Aydem halka arz süreci hakkında merak edilen bilgiler!
AYDEM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6'sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek.
Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.
Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.