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    • Ekonomi
    • 20.04.2021 09:12
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    • 20.04.2021 09:12
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    eşit mi oransal mı? ne kadar, nasıl alınır?

    eşit mi oransal mı? Aydem Enerji hisse almak isteyenler için talep toplama süreci başladı. fiyatı açıklanırken talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak belirlenmişti. Yoğun katılımın olması beklenen Aydem Enerji halka arzla ilgili detaylı işlemlerle de merak ediliyor. Bunlardan birisi oransal mı oldu. Peki Aydem Enerji hisse nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Aydem halka arz eşit mi oransal mı?

    Aydem halka arz eşit mi oransal mı? Aydem Enerji hisse fiyatı ne kadar? Aydem Enerji hisse almak isteyen yatırımcılar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. SPK'ya birçok şirket halka arz başvurusu yaparken bunlardan birisi de Aydem Enerji olmuştu ve başvuru kabul edilmişti. İşte Aydem halka arz süreci hakkında merak edilen bilgiler!

    AYDEM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6'sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek.

    Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.

    Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

    Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

        AYDEM ENERJİ HAKKINDA

        Aydem Enerji, Türkiye'nin öncü entegre enerji şirketidir. Ana faaliyetlerini elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve satışı oluşturur. Santrallerinin tasarımını, mühendisliğini, yapımını ve işletimini kendi çatısı altında yürüten Aydem Enerji Grubu, bağımsız ve entegre bir enerji şirketidir. Hidroelektrik, rüzgâr, diğer yenilenebilir enerji santralleri ve termik santralleri ile kapasitesini geliştirmeye devam eden Aydem Enerji, aynı zamanda güneş paneli ve hücre üretimi alanında da faaliyet göstermektedir. Aydem Enerji izlediği istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ile Türkiye enerji sektörünün baş aktörleri arasında yer alır.

        Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Aydem Enerji'nin bir parçası olarak Aydın, Denizli, Muğla illerinde 1,9 milyon müşteriye en uygun fiyatlarla sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ sorumlu olduğu bölgede ve Türkiye'de serbest olmayan tüketicilere Perakende Satış Sözleşmesi; serbest tüketicilere ise İkili Anlaşma yolu ile elektrik tedarik etmektedir.

        Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ Aydem Enerji'nin bir parçası ve Aydem'in bir kuruluşu olarak, İzmir ve Manisa illerinde 3 milyon müşterisine sürekli, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tüketicilerin memnuniyeti konusunda kararlı bir tutuma sahip olarak, adil bir rekabet ortamında enerji piyasasındaki varlığını sağlam adımları ile sürdürerek, serbest olmayan tüketicilere Perakende Satış Sözleşmesi; serbest tüketicilere ise İkili Sözleşme yolu ile elektrik tedarik etmektedir.

        ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye'nin yeni elektrik piyasası kanunu kapsamında ilk elektrik dağıtım lisansı alan şirkettir. ADM Türkiye'nin batısında Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan yaklaşık olarak 1.6 milyon müşteriye hizmet veren bir elektrik dağıtım şirketidir. Dağıtım bölgesi 15 Ağustos 2008 tarihinde özelleştirilmiştir. ADM'nin lisans hakları 30 yıl boyunca, dağıtım şebekesinin işletilmesini, yatırım yapılmasını, perakende satış ve ilgili hizmetlerin yürütülmesini kapsamaktadır.

        GDZ dağıtım bölgesi 5,3 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Bu da Türkiye'nin toplam nüfusunun %7,1'ine tekabül eder. GDZ 2011 itibariyle 2,5 milyon müşteriye hizmet vermektedir. İzmir ve Manisa şehirlerinde elektrik dağıtımı ve perakende satışı yapan, GDZ şirketinin devir işlemleri tamamlanmıştır.

        Aydem Yenilenebilir Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla ilk hidroelektrik santralini 1995 yılında Bereket çayı üzerine kurdu. Merkezi Denizli'de bulunan şirket jeotermal, hidroelektrik, termik, güneş, rüzgar ve çöp gazı kaynaklarından yararlanarak elektrik üretmektedir. Aydem Enerji deneyimli personeliyle kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kurduğu enerji santrallerinin tasarımını, inşaatını, montajını ve işletmesini kendisi yapmaktadır.

        Bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık toplamda 750 MW gücünde santralin kurulumunu yapmış ve işletmeye alınmış olup, devralınan santrallerle beraber 1.000 MW'lık temiz enerji kaynaklı santralin işletmesini yapmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Aydem halka arz eşit mi oransal mı? Aydem Enerji hisse fiyatı ne kadar, nasıl alınır?