Sıraya girdiler 1.750 TL müjdesi geldi! Peş peşe açıklandı! Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor! Milyonlarca emekli, dul ve öksüzü yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gitgide kızışıyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. Bu bağlamda emekli ücretlerinin uyuduğu bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; ücreti 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira meblağında promosyon ödeniyor. Bunlar taban meblağlar. Özel bankalar isterse tanımlanandan daha fazla promosyon meblağı verebiliyor.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
İKİYE KATLADILAR
ŞEKERBANK: Maaşa göre 1.300 TL 'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL 'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.