SALGINA RAĞMEN 17 MİLYON TURİST

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, salgın koşullarına rağmen geçen yıl ve bu yılın ilk 2 ayında 17 milyon 18 bin 964 turist ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan izledi.