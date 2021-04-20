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    prim borcu bulunan vatandaşlara müjde: O tarihe kadar ödeme yapanlar... (Ekonomi haberleri)

    Hükümet, () prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.

    Borçlulara Nisan fırsatı

    Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.

    ŞANGAY OTOMOBİL FUARI KAPILARINI AÇTI
    Coronavırüs     gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel lansmanlara yöneldi. Otomotiv dünyasını heyecanlandıran gelişme ise dün kapılarını açan Şangay Otomobil Fuarı'yla geldi. Birçok marka yeni modellerinin tanıtımlarını uzun zaman sonra gerçekleştirilen bu fuarda tanıttı. Elektrikli otomobiller ve akıllı araç sistemleri fuara damgasını vurdu.

    TURKCELL DİJİTAL ABONELİK İÇİN HAZIR
    Turkcell,     geliştirdiği teknoloji sayesinde dijital kanallardan abonelik süreçlerini müşterilerine sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Turkcell'den yeni hat almak isteyenler 3 dakikada işlemlerini yapabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Müşterilerimize uçtan uca dijital aktivasyon sürecini yaşatmak için, yönetmeliğin son halini bekliyoruz" dedi.

        MAKİNECİLERDEN 5.4 MİLYAR DOLAR
        Türkiye'nin         ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 5.4 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre ihracattaki artışın yüzde 15 olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "İlk çeyrekte sınai üretimin düşmesine rağmen Avrupa Birliği'ne yağmur gibi Türk makinesi yağdı" dedi.

        DEV MAĞAZA VE AKADEMİ HAMLESİ
        Kütahya Porselen,         İstanbul İstoç'ta 3.000 metrekare net kullanım alanına sahip bir showroom açtı, Cevizlibağ'da 1200 metrekare üzerinde hizmet veren mağazasını ise yeniledi. 22 mağaza ile hizmet veren Kütahya Porselen, İstoç'taki showroomda bir de akademi açtı.

        ALLIANZ'DAN İKİ YENİLİK BİRDEN
        'Çocuğum Evimde Güvende'         kiti ile Allianz bebeklerini ev kazalarına karşı korumayı hedefleyen Allianz Türkiye, ileri yaşlardaki sağlık sigortalılarına yönelik de 'İkinci Bahar' programı geliştirdi. Allianz Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, "Tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretiyoruz" dedi.

            4 YÜZLÜ SAAT
            188             yıllık saat markası Jaeger- LeCoultre, kült statüsünde değerlendirilen modeli Reverso'nun en karmaşık versiyonunu sahneye çıkardı. Dünyanın ilk dört yüzünde de işlevsel kadran bulunduran modeli Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque, 11 farklı komplikasyona ve saatin tamamına yayılmış, 12 ayrı patentlenmiş yeniliğe sahip. Yalnızca 10 adet üretilen saatin fiyatı ise 1 milyon 610 bin euro olarak açıklandı.

            TOKİ'DEN YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI
            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut-işyeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlanacağını söyledi. Kurum, şöyle konuştu: "Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek. Hayırlı uğurlu olsun."

            KREDİSİZ SATIŞTA MART REKORU
            Konut kredisinde faiz oranlarının yükselmesi, vatandaşları konut satışlarında peşin alıma yönlendirirken, geçen ay kredisiz satışlarda 89 bin 426 adetle rekor kırıldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Geçen ay el değiştiren her 10 konuttan 8'i kredisiz satıldı" dedi.

                SALGINA RAĞMEN 17 MİLYON TURİST
                Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, salgın koşullarına rağmen geçen yıl ve bu yılın ilk 2 ayında 17 milyon 18 bin 964 turist ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan izledi.
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                Haberler Ekonomi GSS prim borcu bulunan vatandaşlara müjde: O tarihe kadar ödeme yapanlar... (Ekonomi haberleri)