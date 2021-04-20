Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.
ŞANGAY OTOMOBİL FUARI KAPILARINI AÇTI
Coronavırüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel lansmanlara yöneldi. Otomotiv dünyasını heyecanlandıran gelişme ise dün kapılarını açan Şangay Otomobil Fuarı'yla geldi. Birçok marka yeni modellerinin tanıtımlarını uzun zaman sonra gerçekleştirilen bu fuarda tanıttı. Elektrikli otomobiller ve akıllı araç sistemleri fuara damgasını vurdu.
TURKCELL DİJİTAL ABONELİK İÇİN HAZIR
Turkcell, geliştirdiği teknoloji sayesinde dijital kanallardan abonelik süreçlerini müşterilerine sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Turkcell'den yeni hat almak isteyenler 3 dakikada işlemlerini yapabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Müşterilerimize uçtan uca dijital aktivasyon sürecini yaşatmak için, yönetmeliğin son halini bekliyoruz" dedi.