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    • Ekonomi
    • 19.04.2021 15:06
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    • 19.04.2021 15:12
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    sine koronavirüs darbesi! kötü gidişatı duyurdu

    Koronavirüs küresel yi derinden sarsmaya devam ediyor. Merkez Bankası (), ın yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde daraldığını bildirdi. Öte yandan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gösteren sayılı ülkelerden olurken, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminlerinde de revizyonlar art arda geldi.

    AA
    Alman ekonomisine koronavirüs darbesi!

    Bundesbank'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı.

    Raporda, Alman ekonomisinin yıla zayıf bir başlangıç yaptığı belirtildi.

    Bundesbank'ın raporunda, "Daha katı ve daha uzun süreli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları hizmet sektöründe ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla kayıpları artırdı." denildi.

    KDV'de indiriminin sona ermesinin, ocak ve şubat aylarındaki olumsuz hava koşullarının inşaat sektöründeki faaliyetleri azalttığına yer verilen raporda, bunun yanında sanayi üretiminde artış eğilimin yılın ilk iki ayında devam etmediği kaydedildi.

    Salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlattığına vurgu yapılan raporda, "Almanya'da ekonomik üretim bu yılın ilk çeyreğinde düştü." denildi.

    Bundesbank'a göre, Kovid-19 kısıtlamalarından doğrudan etkilenmeyen sektörler, yılın ilk çeyreğinde de dirençli kalmayı sürdürürken, bazı sektörlerde geçici baskı görüldü.



    ALMAN DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 1,8 DARALMA BEKLİYOR
    Öte yandan, Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

    Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

    Bu arada, Almanya'nın önde gelen 5 düşünce kuruluşu, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle ilk çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 1,8 küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

    Düşünce kuruluşları bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

        TÜRKİYE'NİN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZYONLAR ART ARDA GELDİ
        Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de Türkiye ekonomisi beklentilerin aksine gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çekti.

        Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve aşılamayla hızlı toparlanma beklentileriyle bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin de yeniden gözden geçirilmesini sağladı.

        BÜYÜME PERFORMANSININ İVME KAZANARAK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
        Ekonomistler, ülkenin geçen yılki büyüme performansının ivme kazanarak bu yıl da devam etmesini beklerken, uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları Türk ekonomisine ilişkin tahminlerinde art arda revizyona gitti.

        Kovid-19 salgınında tüm dünyada görülen yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olurken, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakmayı sağladığını belirten ekonomistler, Türkiye'nin ilk çeyrekte ihracatının 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak çıkmasının büyümenin ivmeleneceğine işaret ettiğini vurguluyor.

        Türkiye ekonomisinin 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9'luk büyüme performansı yakalamasının ardından ilk revizyon Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) geldi.

        Daha önce Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan IMF, bu tahminini ocak ayında yüzde 6'ya yükseltti.

        IMF ile başlayan revizyonlar, Moody's, Fitch, Standard&Poor's (S&P), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ve Dünya Bankası gibi ekonominin önde gelen kuruluşlarının güncellemeleriyle devam etti.

        BİRÇOK KURULUŞ TAHMİNLERİNİ OLUMLU YÖNDE GÜNCELLEDİ
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminin şubat ayında yüzde 3,5'ten 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 4'ten 5'e yükseltti.

        Moody's gibi Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminini olumlu yönde güncelleyen kredi derecelendirme kuruluşlarından bir diğeri Fitch oldu.

        Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti. Fitch, güçlü parasal destek ve kredilerin, 2020 yılında Türk ekonomisinin direncini desteklediği belirtildi.

        S&P ise Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 3,6'ya çekerken, ekonominin 2022'de yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

        OECD, ekonomik görünüme ilişkin mart ayında yayımladığı ara raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkardı ve daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3 olarak belirledi.

        DÜNYA BANKASI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
        UNCTAD da mart ayında yayımlanan küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunda, Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten 4'e çıkardı. UNCTAD, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bıraktı.

            Son olarak Dünya Bankası, ekonomiye yönelik tahminlerinde revizyona giderek 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 5'e çıkardı.

            Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, 2021 büyüme beklentisini yüzde 5'ten 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, 2021 beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu.

            Büyüme performansına ilişkin 2022 tahminini yüzde 5'ten 4,5'e çeken Dünya Bankası, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

            IMF'nin 6 Nisan'da yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi de bekleniyor.

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