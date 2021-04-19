Kovid-19 salgınında tüm dünyada görülen yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olurken, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakmayı sağladığını belirten ekonomistler, Türkiye'nin ilk çeyrekte ihracatının 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak çıkmasının büyümenin ivmeleneceğine işaret ettiğini vurguluyor.

Türkiye ekonomisinin 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9'luk büyüme performansı yakalamasının ardından ilk revizyon Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) geldi.

Daha önce Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan IMF, bu tahminini ocak ayında yüzde 6'ya yükseltti.

IMF ile başlayan revizyonlar, Moody's, Fitch, Standard&Poor's (S&P), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ve Dünya Bankası gibi ekonominin önde gelen kuruluşlarının güncellemeleriyle devam etti.