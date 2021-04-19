Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ halka arz işlemlerine dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Biotrend Enerji halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir? Biotrend halka arz hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...

BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arz başvurularını onayladı.