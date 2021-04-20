Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Galata Wind Enerji AŞ'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci geçen hafta perşembe başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? Gwind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
GALATA WİND NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Galata Wind Enerji'nin halka arzında talepler 15-16 Nisan'da toplandı. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.
İşte hisse fiyatı ve diğer bilgiler;
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak.
Söz konusu halka arzda talep toplama süreci geçen hafta perşembe başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erdi. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: