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    • 20.04.2021 07:46
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    halka arz borsa kodu nedir? Biotrend hisse fiyatı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

    Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ halka arz işlemleri başladı ve detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, borsa kodu nedir? Biotrend hisse fiyatı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte halka arz hakkında derlediğimiz bilgiler...

    Biotrend halka arz borsa kodu nedir?

    Biotrend Enerji halka arz işlemi başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı. Böylece borsa kodu ve hisse fiyatları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin ve Çan2 Termik AŞ'nin halka arz başvuruları yakın zamanda onaylamıştı. Peki, Biotrend halka arz borsa kodu nedir? Biotrend hisse fiyatı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

    BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arz başvurularını onayladı.

    SPK haftalık bültenine göre Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 12 milyon lira tutarlı, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 518 bin 250 lira tutarlı bedelli sermaye artırımını onayladı.

    Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arzına onay veren SPK, Garanti Faktoring AŞ'nin 745 milyon lira tutarlı, Fiba Faktoring AŞ'nin 233 milyon lira tutarlı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 milyar lira tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

        Doğanlar Yatırım Holding'in enerji iştiraki Biotrend Enerji hisseleri 16.5-18.00 TL fiyat aralığından halka arz edilecek. 16,50 TL-18,00 TL fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 688-750 Milyon TL olarak hesaplanıyor.

        Bu durumda şirketin halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8'ye ulaşacak. Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

        Biotrend Enerji hisseleri 19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45'ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek.
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        Haberler Ekonomi Biotrend halka arz borsa kodu nedir? Biotrend hisse fiyatı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır?