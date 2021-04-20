Biotrend Enerji halka arz işlemi başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı. Böylece borsa kodu ve hisse fiyatları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin ve Çan2 Termik AŞ'nin halka arz başvuruları yakın zamanda onaylamıştı. Peki, Biotrend halka arz borsa kodu nedir? Biotrend hisse fiyatı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arz başvurularını onayladı.