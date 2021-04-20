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    • Ekonomi
    • 20.04.2021 18:41
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    • 20.04.2021 18:41
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    'da BIST 100 endeksi günü 1.365,27 puandan tamamladı | 20 NİSAN PİYASALARDA SON DURUM

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kaybederek günü 1.365,27 puandan tamamladı. İşte haberin detaylar ve tarihli piyasalarda son durum...

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



    Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 6,37 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



    ABD - RUSYA GERİLİMİ...
    Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyantlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirtti.



        SEKTÖR BAZLI DİNAMİKLER
        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkabileceğini söyledi.



        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1.365,27 puandan tamamladı | 20 NİSAN PİYASALARDA SON DURUM