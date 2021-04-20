SPK tarafından halka arzı onaylanan Çan2 Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri belli oldu. ODAŞ Enerji bünyesinde bulunan, 340 MW kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı ÇAN2 Termik Santrali talep toplama tarihleri 21-22 Nisan olarak belirlendi. Bu noktada, Çan2 termik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Çan2 termik halka arz hisse fiyatı ne kadar? Çan2 halka arz eşit mi, oransal mı? İşte konu hakkında detaylar!
ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlendi.
ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı. Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.