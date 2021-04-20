Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine bağlılığını vurgulayan Powell, 1960'lar ile 1970'lerdeki yüksek enflasyon deneyiminden alınan dersleri ve bu deneyimin tüm Amerikalılar için yarattığı yükleri iyi anladıklarını, bu türden enflasyon baskılarını beklemediklerini ancak ortaya çıkarsa bu tür baskıları ele alacak araçlara sahip olduklarını aktardı.