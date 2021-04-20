New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 33.821,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.134,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 azalışla 13.786,27 puana düştü.
Yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, haftanın ikinci işlem gününde de negatif bir seyir izlemeye devam etti.
Piyasalarda sektör bazlı ayrışmalar artarken, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen seyahat sektöründe faaliyet gösteren havayolu ve kruvaziyer şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler öne çıktı.
Veri gündeminin zayıf olduğu bu hafta şirketlerin ilk çeyrek bilançoları piyasalar tarafından yakından takip edilirken küresel Kovid-19 vakalarındaki artış toparlanmaya ilişkin endişeleri artırarak risk iştahını olumsuz etkiledi.
Geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,55 seviyelerine kadar geriledi.