Dogecoin'de son dönemde yaşanan yükselişin ardından kripto para piyasalarındaki son veriler anbean takip ediliyor. Dogecoin 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı ve 92 kat artış yaşandı. Bu bağlamda "Bitcoin ve Dogecoin ne kadar?" sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 20 Nisan kripto para piyasaları son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN VE DOGECOİN NE KADAR?

Kısa pozisyonların artması, hash oranındaki sert düşüş gibi nedenlerde gerileyen Bitcoin 54,000 dolar düzeyine kadar inerken, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

Dogecoin: 0,41 dolar