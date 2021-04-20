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    • Ekonomi
    • 20.04.2021 07:18
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    • 20.04.2021 07:18
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    ! yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

    Her ay yüz binlerce kişiye ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilmektedir. Peki, hangileri? yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte detaylar...

    20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşlar hangi illerde aylıkların hesaplara yatırıldığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Ülkemizde yüz binlerce kişi evde bakım maaşı alıyor ve ödemeler her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenen evde bakım aylıklarının ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...

    20 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    1- Amasya

    2- Kırklareli

    3- Edirne

    4- Bolu

    5- Samsun

    İşte ödemenin yapıldığı diğer iller;

    6- Aksaray

    7- Ordu

    8- Hatay

    9- Sakarya

    10- Antalya

    11- Afyonkarahisar

    12- İzmir

    13- Balıkesir

    14- Isparta

    15- Konya

    16- Diyarbakır

    17- Manisa

    18- Uşak

    19- Bilecik

    20- Adıyaman

    21- Gaziantep

    22- Zonguldak

    23- Osmaniye

    24- Erzincan

    25- Tekirdağ

    26- Şanlıurfa

        27- Bursa

        28- Adana

        29- Karabük

        30- İstanbul

        31- Kars

        32- Mersin

        33- Erzurum

        34-Kayseri

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

            Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

            Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?