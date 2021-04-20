Evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşlar hangi illerde aylıkların hesaplara yatırıldığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Ülkemizde yüz binlerce kişi evde bakım maaşı alıyor ve ödemeler her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenen evde bakım aylıklarının ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...
20 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
1- Amasya
2- Kırklareli
3- Edirne
4- Bolu
5- Samsun
İşte ödemenin yapıldığı diğer iller;
6- Aksaray
7- Ordu
8- Hatay
9- Sakarya
10- Antalya
11- Afyonkarahisar
12- İzmir
13- Balıkesir
14- Isparta
15- Konya
16- Diyarbakır
17- Manisa
18- Uşak
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Gaziantep
22- Zonguldak
23- Osmaniye
24- Erzincan
25- Tekirdağ
26- Şanlıurfa