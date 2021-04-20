21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 21 Nisan! Binlerce kişinin faydalandığı ve her il için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşları arama motorlarında sorgulanıyor. Nisan ayında da ödenmeye devam eden evde bakım parasını aynı zamanda E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. Peki, 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
21 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
1- Amasya
2- Kırklareli
3- Edirne
4- Bolu
5- Samsun
6- Aksaray
7- Ordu
8- Hatay
9- Sakarya
10- Antalya
11- Afyonkarahisar
12- İzmir
13- Balıkesir
14- Isparta
15- Konya
16- Diyarbakır
17- Manisa
18- Uşak
19- Bilecik
20- Adıyaman