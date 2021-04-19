Küresel ve iç piyasalarda hareketli seyrini sürdüren altında son fiyatlar pek çok kişinin gündeminde yer ediniyor. Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 461,1 liradan tamamlamıştı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan kapattı. Şimdi altın yatırımcıları güncel fiyatları öğrenmek istiyor. İşte Cumhuriyet, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 460,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 547 bin 438,63 lira, işlem miktarı ise 1.584,45 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 751 milyon 513 bin 846,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, AG Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.