Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.04.2021 06:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 06:26
    ABONE OL

    20 Nisan anlık ! Cumhuriyet, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

    Sabahın ilk saatleriyle birlikte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını incelemek istiyor. Dün kapanışta 'da, çeyrek altın 746,00 lira, 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 460,70 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi. Peki, cumhuriyet, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, yarım ne kadar oldu? İşte 20 Nisan anlık altın fiyatları son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Küresel ve iç piyasalarda hareketli seyrini sürdüren altında son fiyatlar pek çok kişinin gündeminde yer ediniyor. Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 461,1 liradan tamamlamıştı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan kapattı. Şimdi altın yatırımcıları güncel fiyatları öğrenmek istiyor. İşte Cumhuriyet, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 460,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.056,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 460,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 547 bin 438,63 lira, işlem miktarı ise 1.584,45 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 751 milyon 513 bin 846,25 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, AG Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ

        Petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakaların ardından salgını yavaşlatacak daha sert önlemler alınacağı ve bu nedenle ekonomide oluşacak tahribatın talebi zayıflatacağı endişesiyle geriledi. Brent petrol geçen hafta yükseldiği 67 dolardan yeni haftanın ilk işlemlerinde 66 dolara, Batı Teksas ham petrolü de geçen hafta yükseldiği 63 dolardan, 62 dolara geriledi. Buna karşılık, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün desteğindeki altın ise yeni haftaya, 1,770 doların da üzerine yükselerek başladı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.23 düşüşle 66.09 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.25 düşüşle 62.96 dolar,

        - altın yüzde 0.10 artışla 1,778.38 dolar,

        - gümüş yüzde 0.53 düşüşle 25.82 dolar,

        - bakır yüzde 1.37 düşüşle 9.182.00 dolar,

        - platin yüzde 0.47 artışla 1,210.34 dolar,

        - paladyum yüzde 0.16 artışla 2,782.80 dolar düzeyindeydi.

        İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altının tahvil faizlerinden güç almayı sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

        "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1777 dolar seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki zayıf seyrini sürdürmesi ve tahvil faizlerindeki gerileme ons altına güç vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan değerli metal yeni haftaya yükselişle başladı. Bu sabah Dolar Endeksi 91.63, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli."

            İntegral Yatırım'ın petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde de, petrolün Covid-19 vaka sayılarına odaklandığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

            "Petrol fiyatları, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde vaka sayılarının hala artıyor olması nedeniyle yükselişini sürdürmekte zorlanıyor. Artan vaka sayıları ülkelerin yeni seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmesine neden oluyor... Küresel vaka sayılarındaki artışa rağmen, ekonomik verilerin iyileşme göstermesi ve dolar endeksinin 92 seviyesi altında seyrini sürdürmesi petrol fiyatlarını destekliyor. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 20 Nisan anlık altın fiyatları! Cumhuriyet, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?