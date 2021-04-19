Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
İsmailoğlu, "Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır" dedi.