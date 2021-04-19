Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Galata Wind kaç lot verdi? SPK'ya başvuru yapan ve 15-16 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza edilmişti. Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında oldu. Peki Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı?