Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2021 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 19:40
    ABONE OL

    turistler uçuş 'nın sınırlamasına rağmen 'de tatil yapmaya kararlı

    ya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında 'de tatil yapamayacak lerin çoğunluğunun, destinasyonlarını değiştirmediğini bildirdi. Lomidze, sınırlama nedeniyle nisan ve mayıs ayına ilişkin planları iptal olan turistlerin yüzde 60'ının, Türkiye'ye gitmek için başka tarihleri beklediğini açıkladı.

    AA
    Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı

    Rus turistler sıcak denizlere inmek istiyor...

    Rusya Federasyon Konseyi Toplantısı'nda, ülkedeki turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırması kararı sonrasında nisan ve mayıs ayı planları iptal olan turistlerin yeni destinasyonlara yönelip yönelmedikleri hakkında, tur operatörleriyle bir araştırma yaptıklarını dile getirdi.

    "YAKLAŞIK YÜZDE 60 İSE BAŞKA TARİHLERDE TÜRKİYE'YE GİTMEYİ BEKLİYOR"

    Lomidze, "Şu anki tabloya göre Rus turistlerin yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yaklaşık yüzde 18-20'si Küba'nın lider olduğu diğer destinasyonlara yeniden rezervasyon yaptırıyor. Geri kalan yaklaşık yüzde 60 ise başka tarihlerde Türkiye'ye gitmeyi bekliyor, ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

        Nisan-mayıs dönemi için Rusların Türkiye'de 500 bin tur satın aldığını anımsatan Lomidze, şimdilik Rusya içi destinasyonlardaki ek yükün 50-60 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.

        Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşları, 15 Nisan-1 Haziran tarihlerinde sınırlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Rus turistler uçuş Rusya'nın sınırlamasına rağmen Türkiye'de tatil yapmaya kararlı