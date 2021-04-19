Dolar ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı canlı takip!

Orijinal vadesine bakılmaksızın Şubat sonu itibarıyla, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 19,9 milyar doları Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam kısa vadeli dış borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 11.9, özel sektörün ise yüzde 65.1 payı bulunuyor.

Kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk iki ayında yüzde 2.0 artışla 141.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.1 artarak 61.5 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.7 azalarak 56.9 milyar dolara geriledi.