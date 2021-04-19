Dolar ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı canlı takip!

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Dolar almak veya satmak isteyenler dolar fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Dolar fiyatı canlı takip ekranı ile dolardaki son durumu haberimizden görebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla dolar en yüksek 8.11'i görmüştü. Haftayı bu bantta kapatan dolar yeni haftada da 8.00 - 8.10 aralığında işleme başlıyor.
19 NİSAN DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,0834
Dolar satış: 8,0856
EURO
Euro alış: 9,6666
Euro Satış: 9,6901
STERLİN
Pound alış: 11,1845
Pound satış: 11,2129
DOLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?
üresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla gün boyu 8.00 - 8.10 lira aralığında hareket etti.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 8.0020 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,
- euro en düşük 9.5724 lira ve en yüksek 9.7085 lirayı gördükten sonra, 9.67 – 9.68 lira aralığında,
- sterlin en düşük 11.0384 lira ve en yüksek 11.1751 lirayı gördükten sonra 11.16 – 11.17 lira aralığında hareket ediyordu.
Küresel piyasalarda 1.19503 - 1.19948 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19787 düzeyindeydi.