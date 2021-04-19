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    • Ekonomi
    • 19.04.2021 07:52
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    • 19.04.2021 07:52
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    oldu? 19 Nisan ? Dolar/TL fiyatı canlı takip!

    19 Nisan ? oldu sorusuna yanıt arayan döviz yatırımcıları 19 Nisan Dolar/TL fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla 8.00 - 8.10 lira aralığında hareket etmişti. Peki, oldu?

    takvim.com.tr
    Dolar ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı canlı takip!

    Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Dolar almak veya satmak isteyenler dolar fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Dolar fiyatı canlı takip ekranı ile dolardaki son durumu haberimizden görebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla dolar en yüksek 8.11'i görmüştü. Haftayı bu bantta kapatan dolar yeni haftada da 8.00 - 8.10 aralığında işleme başlıyor.

    19 NİSAN DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,0834

    Dolar satış: 8,0856

    EURO

    Euro alış: 9,6666

    Euro Satış: 9,6901

    STERLİN

    Pound alış: 11,1845

    Pound satış: 11,2129

    DOLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?

    üresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla gün boyu 8.00 - 8.10 lira aralığında hareket etti.

    Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

    - dolar en düşük 8.0020 lira ve en yüksek 8.1121 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,

    - euro en düşük 9.5724 lira ve en yüksek 9.7085 lirayı gördükten sonra, 9.67 – 9.68 lira aralığında,

    - sterlin en düşük 11.0384 lira ve en yüksek 11.1751 lirayı gördükten sonra 11.16 – 11.17 lira aralığında hareket ediyordu.

    Küresel piyasalarda 1.19503 - 1.19948 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19787 düzeyindeydi.

        Orijinal vadesine bakılmaksızın Şubat sonu itibarıyla, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 19,9 milyar doları Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam kısa vadeli dış borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 11.9, özel sektörün ise yüzde 65.1 payı bulunuyor.

        Kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk iki ayında yüzde 2.0 artışla 141.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.1 artarak 61.5 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.7 azalarak 56.9 milyar dolara geriledi.

        Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 0.8 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.5 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 10.2 artışla 14.6 milyar dolara yükseldi.

        Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14.1 artışla 17.9 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları ise yüzde 4,1 azalarak 51.1 milyar dolara geriledi.
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        Haberler Ekonomi Dolar ne kadar oldu? 19 Nisan dolar kaç lira? Dolar/TL fiyatı canlı takip!