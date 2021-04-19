Altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılıyor. 19 Nisan altın fiyatları hakkında altın almak veya satmak isteyenler araştırma yapıyor. Çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun cevabı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü; Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamlamıştı. çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem görmüştü.