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    • Ekonomi
    • 19.04.2021 07:13
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    • 19.04.2021 07:13
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    19 Nisan çeyrek, gram, yarım altın, oldu? canlı takip! Altın bugün ne kadar?

    19 Nisan canlı takip ekranı! Çeyrek, gram, yarım altın, oldu? Günün altın fiyatları merak edilen konuların başında geliyor. Altın piyasasını yakından takip edenler altın fiyatı takibi yapmak istiyor. Altın almak veya satmak isteyenler altın piyasasındaki gelişmeleri izliyor. Dünyada en popüler yatırım araçlarından birisi olan altına ülkemizde de yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    19 Nisan çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip!

    Altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılıyor. 19 Nisan altın fiyatları hakkında altın almak veya satmak isteyenler araştırma yapıyor. Çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun cevabı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü; Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamlamıştı. çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem görmüştü.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları saat 07:00 itibariyle şu şekilde oluştu:

    GRAM ALTIN FİYATI

    460,32
    462,31
    %1,51

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    461,48
    461,55
    %0,25

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.775,68
    1.777,34
    %0,02

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    739,30
    755,60
    %0,26

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.953,50
    3.009,30
    %0,25

        YARIM ALTIN FİYATI

        1.472,13
        1.509,27
        %0,26

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        2.953,50
        3.009,30
        %0,25

        ATA ALTIN FİYATI

        3.042,07
        3.120,77
        %0,00

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        252,53
        303,92
        %1,54

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        416,18
        446,28
        %1,51

        ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

        İstanbul Kapalıçarşı'da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıldı.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 artarak 457 bin 100 liradan tamamladı.
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        Haberler Ekonomi 19 Nisan çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip! Altın bugün ne kadar?