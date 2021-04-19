Bitcoin ve diğer birimlerdeki son fiyatlar piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Bitcoin fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasında yer aldı. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan nedenlerle sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52,000 dolardan 57,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'deki sert düşüşle 2.0 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara döndü.