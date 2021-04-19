Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! Ev sahibi düzenli ödeme yapan kiracısını tam 10 yıl boyunca çıkaramayacak!

'İyi' kiracı, kirasını ve aidatını zamanında ödeyen, her yıl yasal limitlerde artış yapan ve çevreye rahatsızlık vermeyen kiracılar olarak ifade ediliyor. Onları tahliye etmek de sınırlı nedenlerle gerçekleşebiliyor. Avukat Necmettin Hüseyin Adaletoğlu, Borçlar Kanunu'nun pek bilinmeyen yanları ile ilgili açıklamalarda bulundu:
"Kiracı açısından kirasını ödediğinde, aidatını ödediğinde ve yıllık olarak kirasını periyodik olarak yasal limitlerde artışını yaptığı durumlarda tahliyesi zaten mümkün değildir. Aslında bunu bu şekilde net olarak yorumlamak gerekir. Daha öncesinde Türkiye'de özel kanunla kiralayan ve kiracı arasındaki ilişki düzenlenmiş olsa da, son dönemde Türk Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle birlikte, bu kanun kapsamında kiracının lehine düzenlemeler yapılarak daha da iyileştirilmiştir bu durum. Kiracı olarak bir yıllık veya 5 yıllık bir kontrat yaptınız, bu kontratın bitimini takiben 10 yıllık zaman geçtikten sonra, yani bir yıllık kontratınız varsa 11'nci yıldan sonraki aşamada mal sahibi size burada tahliye talebiyle dava açma imkanına sulh hukuk mahkemesinde sahiptir. Ancak kontratınız 5 yıllıksa, bu kontrat süresinin üzerine eklenecek 10 yılla birlikte, 16'ncı yıldan itibaren bu davayı açma şansına ve imkanına sahiptir."
MÜLK SAHİBİ KENDİ KULLANACAKSA TAHLİYE İSTEYEBİLİR'
Kiralayan açısından, tahliye imkanı sınırlı sebeplerle sayılıyor. Mesela mülk sahibi, ihtiyaç nedeniyle daireyi kendi kullanacaksa... Ancak böyle bir durumda da ihtiyacı olduğunu kanıtlamak zorunda. TRT Haber'de yer alan habere göre, Mülk sahibinin aynı semtte başka bir evinin olmaması gerekiyor. Avukat Necmettin Hüseyin Adaletoğlu, daha yüksek fiyata kiraya verebilmek için kiracının çıkarılamayacağını söylüyor: