Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! Ev sahibi düzenli ödeme yapan kiracısını tam 10 yıl boyunca çıkaramayacak!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİK ESKİ KİRACININ

Bir başka konu da kentsel dönüşüm ya da binalardaki kapsamlı tadilatlar. Bu durumlarda kiracıların tahliyesi "geçici" olarak tanımlanıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir bina tamamlandığında, mülk sahibi tekrar eski kiracıya teklif vermek zorunda.

"Eğer kiracı içerisinde olduğu süreçte, gayrimenkul üzerinde esaslı bir tadilatın yapılması mümkün değilse, bu aşamada kiracı geçici süreyle tahliye olur. Aynı şekilde de yeniden yapımda da aslında tamamıyla bir tahliye söz konusu değildir, geçici tahliyedir çünkü yeniden yapım sonrasında veya tadilat sonrasında kiralayan kiracısına yeniden burayı önermek zorundadır. Birinci öncelik kiracıdadır. Ancak tabii ki herhangi bir kazanç yönünden değer artışı söz konusuysa, örnek olarak bin liraya oturduğunuz bir gayrimenkulde yeni kiranın 1500 veya 1700 lira gibi makul ücretler talep edilerek kirada oturmanız size önerilebilir. Siz de burada oturmak istediğinizde öncelik size aittir. Mal sahibi açısından koruma daha azdır ama rayiç değerlerin çok altında kalması durumunda, çevrede meydana gelen değişiklikler, yeni bir alışveriş merkezinin o caddede açılması veya farklı bir nedenle burada bir değer artışı söz konusuysa kiranın yeniden tespiti için tespit davası açma imkanı da mal sahibi açısından vardır. "

Bütün bu koşullar iyi kiracılar için geçerli. Sadece kirayı ve aidatı zamanında ödemek yeterli değil; her yıl yasal limitlerde artış yapmak ve çevreye rahatsızlık vermemek de önemli... Aksi durumlarda mal sahibinin tahliye hakkı bulunuyor.