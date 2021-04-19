SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Kripto piyasası bu coini konuşuyor! Dogecoin'i tahtından mı edecek?

Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de SafeMoon coin oldu. Yüksek artış rakamlarıyla kripto para piyasasında hızla popüler olan SafeMoon coin, bir DeFi platformu olarak biliniyor. Bu Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Bu noktada, vatandaşlar tarafından SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Ne zaman Binance edilecek? Soruları merak edilip araştılıyor. İşte cevabı!
SAFEMOON COİN (SAFEMOON) NEDİR? NASIL ALINIR?
Son günlerde yüksek artış rakamıyla kripto para gündemine bomba gibi düşen SafeMoon (SAFEMOON), bir DeFi platformu olarak karşımıza çıkıyor.
SafeMoon protokolü, RFO tokenlarının ve otomatik likidite oluşturma protokollerinin bir kombinasyonudur. Gelen bilgilere göre SafeMoon, NFT, yardım projeleri ve kripto eğitim uygulamaları geliştirmeyi planlıyor. Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Twitter profiline göre SafeMoon'un CEO'su John Karony'dir.
SAFEMOON COİN NASIL ALINIR?
SafeMoon Coin Şu an sadece PancakeSwap'ta bulunmakta. Metamask ile pancake swap'a girdikten sonra token linki ile tokeni ekledikten sonra BUSD veya BNB ile alabilirsiniz. Fakat SafeMoney Tokeni alabilmek için ayarlardan Slippage tolerance %15 civarı yapmanı gerekiyor bu oran değişebilir deneyerek bulabilirsiniz.