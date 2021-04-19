SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Kripto piyasası bu coini konuşuyor! Dogecoin'i tahtından mı edecek?

Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de SafeMoon coin oldu. Yüksek artış rakamlarıyla kripto para piyasasında hızla popüler olan SafeMoon coin, bir DeFi platformu olarak biliniyor. Bu Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Bu noktada, vatandaşlar tarafından SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Ne zaman Binance edilecek? Soruları merak edilip araştılıyor. İşte cevabı!