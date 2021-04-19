Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.04.2021 00:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 00:49
    ABONE OL

    SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Kripto piyasası bu coini konuşuyor! Dogecoin'i tahtından mı edecek?

    SafeMoon Coin (SAFEMOON) nedir, nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de SafeMoon coin oldu. Yüksek artış rakamlarıyla kripto para piyasasında hızla popüler olan SafeMoon coin, bir DeFi platformu olarak biliniyor. Bu Token, 8 Mart 2021’de piyasaya sürüldü. Bu noktada, vatandaşlar tarafından SafeMoon Coin (SAFEMOON) nedir, nasıl alınır? Ne zaman Binance edilecek? Soruları merak edilip araştılıyor. İşte cevabı!

    SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır?

    Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de SafeMoon coin oldu. Yüksek artış rakamlarıyla kripto para piyasasında hızla popüler olan SafeMoon coin, bir DeFi platformu olarak biliniyor. Bu Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Bu noktada, vatandaşlar tarafından SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Ne zaman Binance edilecek? Soruları merak edilip araştılıyor. İşte cevabı!

    SAFEMOON COİN (SAFEMOON) NEDİR? NASIL ALINIR?

    Son günlerde yüksek artış rakamıyla kripto para gündemine bomba gibi düşen SafeMoon (SAFEMOON), bir DeFi platformu olarak karşımıza çıkıyor.

    SafeMoon protokolü, RFO tokenlarının ve otomatik likidite oluşturma protokollerinin bir kombinasyonudur. Gelen bilgilere göre SafeMoon, NFT, yardım projeleri ve kripto eğitim uygulamaları geliştirmeyi planlıyor. Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Twitter profiline göre SafeMoon'un CEO'su John Karony'dir.

    SAFEMOON COİN NASIL ALINIR?

    SafeMoon Coin Şu an sadece PancakeSwap'ta bulunmakta. Metamask ile pancake swap'a girdikten sonra token linki ile tokeni ekledikten sonra BUSD veya BNB ile alabilirsiniz. Fakat SafeMoney Tokeni alabilmek için ayarlardan Slippage tolerance %15 civarı yapmanı gerekiyor bu oran değişebilir deneyerek bulabilirsiniz.

        SAFEMOON COİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

        SafeMoon'un teknik raporu, DeFi endüstrisinde ortaya çıkan büyük bir sorunun, sektöre yeni girenler için kolay erişime sahip olmayan APY LP-farm'larının varlığı olduğını belirtiyor.

        SafeMoon ile tokenlar satılırken, token üzerindeki çeşitli baskıyı kaldırmak için statik ödüller fikrini amaçlamaktadır. Ayrıca whitepaper, "yansıtma mekanizmasının" SafeMoon sahiplerinin tokenlarını daha uzun süre tutmalar için teşvik ettiğini belirtiyor. SafeMoon'un Otomatik LP'si ayrıca token sahipleri için bir fiyat tabanı / tampon sağlayarak protokole istikrar katar. SafeMoon'un manuel yazma stratejisi, teknik incelemelerine göre SafeMoon token sahiplerine uzun vadede yardımcı olur.

        SafeMoon, şu anda PancakeSwap, BakerySwap ve BitMart üzerinden satın alınabilir durumda.

        SafeMoon, son 24 saat içerisinde %72 oranında artarken, son bir hafta içerisinde de %350 oranında artmış durumda. SafeMoon, yazı kaleme alındığı sırada CoinGecko verilerine göre 0,00000370 dolardan işlem görüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır? Kripto piyasası bu coini konuşuyor! Dogecoin'i tahtından mı edecek?