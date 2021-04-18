19 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Nisan günü de araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırışan evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, yaşadıkları ilde evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. Bu maaşı aynı zamanda E-Devlet sayfanızdan da sorgulayabilir ve hesabınıza maaş yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Hatay
AntalyaAfyonkarahisar
İzmir
Balıkesir
Isparta
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman