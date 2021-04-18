Ve netleşti! Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! 3800 TL'yle birlikte...

Özel sağlık sigortası ne işe yarar?

"Her şeyin başı sağlık" sözünün doğruluğunu inkar edemeyiz. Mesele sağlık olunca masraftan kaçınmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya çalışırız. Diğer taraftan bunu yapmak için hasta olmayı ya da zor durumda kalmayı beklememekte fayda var. Çünkü beklenmedik durumlarda büyük meblağlar söz konusu olabiliyor. Yalnızca beklenmedik durumlarda değil, rutin kontroller ve hepimizin zaman zaman yaptırması gereken muayenelere baktığımızda da faturalar hayli kabarabiliyor.

Özel sağlık sigortası; muayene, çeşitli testler ve kontroller, cerrahi süreçler gibi pek çok durumda en iyi sağlık hizmetine ulaşmanıza yardımcı olur. Poliçeniz kapsamında ayakta tedavi, yatarak tedavi olmak üzere genel anlamda iki farklı özel sağlık sigortasından bahsetmek mümkün. Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen gibi masraflar için teminat verirken; yatarak tedavide adından da anlaşılacağı gibi hastanede kalınması gereken durumları kapsar. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi gibi işlemlerin masraflarını karşılayacak şekilde de sigorta yaptırabilirsiniz.