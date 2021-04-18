AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları giderip, hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yeni düzenleme için kolları sıvadı. İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle iflas ve konkordatoya ilişkin hükümlerinin ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi için Cumhurbaşkanlığı, ilgili kurumlar ve AK Parti bir çalışma başlattı.
Bu kapsamında iflas aşamasındaki şirketlerin malları ve hakları ile bir bütün olarak satılmasının önü açılacak. Böylece işletmenin faaliyetlerini ve ekonomiye katkısını sürdürmesi sağlanacak. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınacak düzenlemede öne çıkanlar şöyle:
- KIYMETİ DÜŞECEKSE SATILACAK:
Konkordato sürecinde, borçluya ait rehinli malın konkordato projesi kapsamında işletme tarafından kullanılması sağlanacak. Bunun için borçluya ait rehinli mallar işletme tarafından kullanılmıyorsa veya malların kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacaksa satışına izin verilebilmesi, böylece rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınması sağlanacak.