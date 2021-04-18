- İFLAS MEMURLARI:

İflas tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülüp tamamlanabilmesi için iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri ve denetimi yeniden düzenlenecek. İflas idare memurları eş zamanlı olarak beşten fazla dosyaya bakamayacak.

Memurlar, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilenlerin birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.